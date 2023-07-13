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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

За каждую книгу — минус 3 дня: в Украине предлагают уменьшать срок заключения за чтение

читання книги
Фото: Unsplash

В Верховную Раду подали законопроект №9477 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины. Им предлагается уменьшать тюремное заключение за чтение книг.

За каждую прочитанную книгу от срока лишения свободы будут отсчитывать трое суток. Однако для такого облегчения будет существовать лимит — не более десяти книг в год.

То есть, за год можно уменьшить срок пребывания в местах лишения свободы на месяц.

Перечень книг для прочтения будет утвержден Министерством юстиции Украины. Сообщается, что список литературы должен состоять из произведений, которые “способствуют формированию правильных духовных и моральных ценностей, а также целей, направленных на исправление”.

Законопроект предлагает, чтобы процесс регулировала специально созданная электронная система. В ней заключенные будут сдавать экзамен, чтобы подтвердить то, что они прочитали книги.

Законопроект рассмотрит комитет Рады по правоохранительной деятельности. После этого его вынесут на голосование в сессионном зале.

Литературу ранее уже использовали как средство исправления осужденных. Такие случаи были в Малиновском районном суде Одессы. В октябре 2021 года судья приговорил обвиняемых в краже к условному лишению свободы и обязал их прочитать произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко.

Тюрьма, Верховна Рада, Книги
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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