За каждую книгу — минус 3 дня: в Украине предлагают уменьшать срок заключения за чтение

В Верховную Раду подали законопроект №9477 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины. Им предлагается уменьшать тюремное заключение за чтение книг.

За каждую прочитанную книгу от срока лишения свободы будут отсчитывать трое суток. Однако для такого облегчения будет существовать лимит — не более десяти книг в год.

То есть, за год можно уменьшить срок пребывания в местах лишения свободы на месяц.

Перечень книг для прочтения будет утвержден Министерством юстиции Украины. Сообщается, что список литературы должен состоять из произведений, которые “способствуют формированию правильных духовных и моральных ценностей, а также целей, направленных на исправление”.

Законопроект предлагает, чтобы процесс регулировала специально созданная электронная система. В ней заключенные будут сдавать экзамен, чтобы подтвердить то, что они прочитали книги.

Законопроект рассмотрит комитет Рады по правоохранительной деятельности. После этого его вынесут на голосование в сессионном зале.

Литературу ранее уже использовали как средство исправления осужденных. Такие случаи были в Малиновском районном суде Одессы. В октябре 2021 года судья приговорил обвиняемых в краже к условному лишению свободы и обязал их прочитать произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко.

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