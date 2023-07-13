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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

За кожну книжку – мінус 3 дні: в Україні пропонують зменшувати термін ув’язнення за читання

читання книги
Фото: Unsplash

До Верховної Ради подали законопроєкт №9477 про внесення змін до Кримінального кодексу України. Ним пропонується зменшувати тюремне ув’язнення за читання книжок.

За кожну прочитану книжку від терміну позбавлення волі відраховуватимуть три доби. Проте для такого полегшення існуватиме ліміт – не більше десяти книжок на рік.

Тобто, за рік можна зменшити термін перебування у місцях позбавлення волі на місяць.

Перелік книг для прочитання буде затверджено Міністерством юстиції України. Повідомляється, що список літератури має складатися з творів, що “сприяють формуванню правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення”.

Законопроєкт пропонує, щоб процес регулювала спеціально створена електронна система. У ній ув’язнені складатимуть іспит, щоб підтвердити те, що вони прочитали книжки.

Законопроєкт розгляне комітет Ради з правоохоронної діяльності. Після цього його винесуть на голосування у сесійній залі.

Літературу раніше вже використовували як засіб виправлення засуджених. Такі випадки траплялися в Малиновському районному суді Одеси. У жовтні 2021 року суддя засудив обвинувачених у крадіжці до умовного позбавлення волі й зобов’язав їх прочитати твори Марка Твена, Джека Лондона та Тараса Шевченка.

В'язниця, Верховна Рада, Книги
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