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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Буданов на Ставке рассказал о ситуации в Беларуси — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов доложил о ситуации в Беларуси после того, как туда передвинулась часть войск ЧВК Вагнера.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 14 июля.

Глава государства начал с того, что рассказал о проведенном им заседании Ставки, которое назвал “очень детальным” и сфокусированным на передовой.

— Ситуация на всех ключевых направлениях действий — как защиты от российских штурмов, так и наших активных шагов вперед. Плюс все, что для этого важно. Снаряды, оружие, техника. Рациональность использования снарядов, поставки от партнеров и наше, украинское производство. Логистика, — сказал он.

По его словам, на Ставке доклады зачитали главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативных направлений — Сырский и Тарнавский. Также присутствовали командиры с конкретных участков передовой, министр внутренних дел Клименко, руководитель Пограничной службы Дейнеко.

— Был важный доклад руководителя ГУР Буданова по ситуации на территории Беларуси — очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности. По состоянию на сегодня масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение — на фронте, — сказал он.

Президент подчеркнул, что все должны “максимально четко понимать”, что российские силы на южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, чтобы остановить украинских защитников.

— И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, — молодцы, и я благодарен каждому нашему воину, — сказал Владимир Зеленский.

Также президент сообщил, что на этой неделе украинская власть “еще не закончила запланированную международную работу”.

— Еще будут важные переговоры для Украины. И уже готовимся к следующим неделям. Мы ни дня не будем уменьшать нашу международную активность, в частности то, что касается формулы мира, гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО и договоренностей с партнерами по оружию для Украины и по санкциям против России. Готовим и новые решения СНБО по санкциям, — сказал он.

Украинский лидер проинформировал, что продолжает проводить совещания по трансформации Украины.

— Сегодня — по военному образованию. Весь опыт наших воинов, все приобретенные компетенции украинцев и украинок в войне, наш общий с партнерами новый опыт обороны — все это должны интегрировать в обновленное украинское военное образование, — сказал он.

Глава государства уверен, что “эта отрасль на государственном уровне заслуживает существенного обновления”. По его словам, очень важно, чтобы к дискуссии об обновлении военного образования были привлечены те, кто сейчас практически защищает Украину и тренирует защитников и защитниц государства.

Президент рассказал и о своем участии в разговоре в США на конференции с участием руководителей “крупнейших и перспективных” глобальных компаний, а также крупнейших филантропов.

— Инвестиции, рабочие места в Украине, поддержка нашего государства и людей… Сейчас украинцы раскрыли огромный потенциал нашей страны. Весь он направлен на нашу защиту. Но, когда мы завершим войну, украинский потенциал должен быть инвестирован в украинское развитие, — сказал он.

Владимир Зеленский говорит, что мир с большим интересом ждет, каким будет это развитие, и что даст миру украинская победа.

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Источник: Офис президента
Беларусь, Война в Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Разведка
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