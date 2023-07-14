Буданов на Ставці розповів про ситуацію в Білорусі – Зеленський

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповів про ситуацію в Білорусі після того, як туди пересунулась частина військ ПВК Вагнера.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 14 липня.

Глава держави почав з того, що розповів про проведене ним засідання Ставки, яке назвав “дуже детальним” та сфокусованим на передовій.

– Ситуація на всіх ключових напрямах дій – як захисту від російських штурмів, так і наших активних кроків уперед. Плюс усе, що для цього важливо. Снаряди, зброя, техніка. Раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво. Логістика, – сказав він.

За його словами, на Ставці доповіді зачитали головком ЗСУ Валерій Залужний та командувачі оперативних напрямків – Сирський і Тарнавський. Також були присутні командири з конкретних ділянок передової, міністр внутрішніх справ Клименко, керівник Прикордонної служби Дейнеко.

– Була важлива доповідь керівника ГУР Буданова щодо ситуації на території Білорусі – дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки. Станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті, – сказав він.

Президент наголосив, що усі мають “максимально чітко розуміти”, що російські сили на південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, щоб зупинити українських захисників.

– І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, – молодці, і я вдячний кожному нашому воїну, – сказав Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що цього тижня українська влада “ще не закінчила заплановану міжнародну роботу”.

– Ще будуть важливі переговори для України. І вже готуємося до наступних тижнів. Ми жодного дня не будемо зменшувати нашу міжнародну активність, зокрема те, що стосується формули миру, гарантій безпеки для України на шляху в НАТО і домовленостей із партнерами щодо зброї для України та щодо санкцій проти Росії. Готуємо й нові рішення РНБО щодо санкцій, – сказав він.

Український лідер поінформував, що продовжує проводити наради щодо трансформації України.

– Сьогодні – щодо військової освіти. Увесь досвід наших воїнів, усі набуті компетенції українців і українок у війні, наш спільний із партнерами новий досвід оборони – усе це маємо інтегрувати в оновлену українську військову освіту, – сказав він.

Глава держави впевнений, що “ця галузь на державному рівні заслуговує суттєвого оновлення”. За його словами, дуже важливо, щоб до дискусії про оновлення військової освіти були залучені ті, хто зараз практично захищає Україну та тренує захисників і захисниць держави.

Президент розповів і про свою участь у розмові в США на конференції за участю керівників “найбільших та найперспективніших” глобальних компаній, а також найбільших філантропів.

– Інвестиції, робочі місця в Україні, підтримка нашої держави та людей… Зараз українці розкрили величезний потенціал нашої країни. Увесь він спрямований на наш захист. Але, коли ми завершимо війну, український потенціал має бути інвестований в український розвиток, – сказав він.

Володимир Зеленський каже, що світ із великою зацікавленістю чекає, яким буде цей розвиток, та що дасть світу українська перемога.

Джерело : Офіс президента

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