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Илья Нежигай, редактор ленты

Новым начальником Нацполиции Украины стал Иван Выгивский — Кабмин

Новым начальником Нацполиции Украины стал Иван Выгивский — Кабмин
Фото: Нацполиция

Правительство назначило Ивана Выгивского главой Национальной полиции Украины.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Его назначение также подтвердили в МВД Украины.

До назначения генерал полиции третьего ранга Иван Выгивский занимал должность временно исполняющего обязанности главы Нацполиции Украины.

Биография нового главы НПУ

Выгивский родился на Житомирщине 26 марта 1980 года.

Уже с 1999 года служил в органах внутренних дел, начиная с Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. А в 2003 году получил образование в Национальном университете внутренних дел Украины.

Иван Выгивский был начальником Очаковского отдела полиции Николаевского ГУ Нацполиции с 2015 по 2016 год, а с 2016 года стал заместителем начальника ГУ и начальником следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Правоохранитель в период с 14 февраля 2020 года занимал должность начальника ГУНП в Полтавской области, а с 11 августа 2021 года был назначен руководителем Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

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Іван Вигівський, Национальная полиция, Нацполиция
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