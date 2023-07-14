Новим начальником Нацполіції України став Іван Вигівський – Кабмін

Уряд призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.

Про це у п’ятницю, 14 липня, повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Його призначення також підтвердили у МВС України.

До призначення генерал поліції третього рангу Іван Вигівський обіймав посаду тимчасово виконувача обов’язків голови Нацполіції України.

Біографія нового голови НПУ

Вигівський народився на Житомирщині 26 березня 1980 року.

Вже з 1999 року служив в органах внутрішніх справ, починаючи з Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. А у 2003 році здобув освіту в Національному університеті внутрішніх справ України.

Іван Вигівський був начальником Очаківського відділу поліції Миколаївського ГУ Нацполіції з 2015 до 2016 року, а з 2016 року став заступником начальника ГУ та начальником слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Правоохоронець у період з 14 лютого 2020 року обіймав посаду начальника ГУНП в Полтавській області, а з 11 серпня 2021 року був призначений керівником Головного управління Національної поліції у місті Київ.

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