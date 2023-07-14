Росіяни підготували в Криму кілька ліній оборони та розглядають відступ – ГУР

Російські військові в окупованому Криму за багато місяців підготували кілька ліній оборони.

Про це в коментарі Радіо Свобода сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, рашисти встигли нарити багатокілометрові траншеї, встановити фортифікаційні та інженерні споруди.

— Сьогодні ми бачимо підготовлену ешелоновану оборону в кілька ліній. Але вони розглядають різні сценарії. І частина траншей в Криму знаходяться далеко від адмінкордону … за материковою Україною, — заявив Андрій Юсов.

Це означає що окупанти розглядають для себе сценарій відступу. А Сили оборони України працюють над реалізацією саме такого сценарію.

Фото: Оперативний ЗСУ

Джерело : Радіо Свобода

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