Такие события дестабилизируют оккупантов: Тарнавский о ликвидации генерала РФ в Бердянске
Ликвидация российских командиров и генералов имеет дестабилизирующий характер для оккупантов.
Об этом заявил командующий группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.
Тарнавский отказался раскрывать детали гибели российского генерал-лейтенанта Олега Цокова во временно оккупированном Бердянске, но заявил, что этот российский командир “понес наказание, которое должен был понести”.
— Когда личный состав получает информацию, что их командир погиб, неизвестно, кто будет ими руководить. Это, безусловно, будет иметь негативное влияние, — сказал Тарнавский.
По мнению Тарнавского, чем больше беспорядка в военно-политическом руководстве страны-агрессора, тем больше это на пользу украинским Силам обороны.
По его словам, подобные события положительно влияют на проведение украинцами активных действий.
11 июля во временно оккупированном Бердянске в Запорожье был ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. Российские пропагандисты заявляли, что Цоков погиб в результате удара ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по запасному командному пункту 58-й армии, расположенному в гостинице.
14 июля в сети появились первые фото после прилета в отель Дюна в Бердянске, где был ликвидирован Цоков.
Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
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