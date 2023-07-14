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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Такие события дестабилизируют оккупантов: Тарнавский о ликвидации генерала РФ в Бердянске

Олександр Тарнавський

Ликвидация российских командиров и генералов имеет дестабилизирующий характер для оккупантов.

Об этом заявил командующий группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.

Тарнавский отказался раскрывать детали гибели российского генерал-лейтенанта Олега Цокова во временно оккупированном Бердянске, но заявил, что этот российский командир “понес наказание, которое должен был понести”.

— Когда личный состав получает информацию, что их командир погиб, неизвестно, кто будет ими руководить. Это, безусловно, будет иметь негативное влияние, — сказал Тарнавский.

По мнению Тарнавского, чем больше беспорядка в военно-политическом руководстве страны-агрессора, тем больше это на пользу украинским Силам обороны.

По его словам, подобные события положительно влияют на проведение украинцами активных действий.

11 июля во временно оккупированном Бердянске в Запорожье был ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. Российские пропагандисты заявляли, что Цоков погиб в результате удара ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по запасному командному пункту 58-й армии, расположенному в гостинице.

14 июля в сети появились первые фото после прилета в отель Дюна в Бердянске, где был ликвидирован Цоков.

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Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Источник: CNN
Армия России, Бердянск, Война в Украине, ВСУ, Олег Тарнавський
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