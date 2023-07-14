Такі події дестабілізують окупантів: Тарнавський про ліквідацію генерала РФ у Бердянську
Ліквідація російський командирів та генералів має дестабілізаційний характер для окупантів.
Про це заявив командувач угруповання військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.
Тарнавський відмовився розкривати деталі загибелі російського генерал-лейтенанта Олега Цокова у тимчасово окупованому Бердянську, але заявив, що цей російський командир “поніс покарання, яке мав понести”.
— Коли особовий склад отримує інформацію, що їхній командир загинув, невідомо, хто буде ними керувати. Це, безумовно, матиме негативний вплив, – сказав Тарнавський.
На думку Тарнавського, чим більше безладу у військово-політичному керівництві країни-агресора, тим більше це на користь українським Силам оборони.
За його словами, подібні події позитивно впливають на проведення українцями активних дій.
11 липня у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі було ліквідовано генерал-лейтенанта російської армії Олега Цокова. Російські пропагандисти заявляли, що Цоков загинув внаслідок удару ЗСУ британськими ракетами Storm Shadow по запасному командному пункту 58-ї армії, розташованому в готелі.
14 липня у мережі з’явилися перші фото після прильоту у готель Дюна у Бердянську, де було ліквідовано Цокова.
Фото: Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова