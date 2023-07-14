Такі події дестабілізують окупантів: Тарнавський про ліквідацію генерала РФ у Бердянську

Ліквідація російський командирів та генералів має дестабілізаційний характер для окупантів.

Про це заявив командувач угруповання військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

Тарнавський відмовився розкривати деталі загибелі російського генерал-лейтенанта Олега Цокова у тимчасово окупованому Бердянську, але заявив, що цей російський командир “поніс покарання, яке мав понести”.

— Коли особовий склад отримує інформацію, що їхній командир загинув, невідомо, хто буде ними керувати. Це, безумовно, матиме негативний вплив, – сказав Тарнавський.

На думку Тарнавського, чим більше безладу у військово-політичному керівництві країни-агресора, тим більше це на користь українським Силам оборони.

За його словами, подібні події позитивно впливають на проведення українцями активних дій.

11 липня у тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі було ліквідовано генерал-лейтенанта російської армії Олега Цокова. Російські пропагандисти заявляли, що Цоков загинув внаслідок удару ЗСУ британськими ракетами Storm Shadow по запасному командному пункту 58-ї армії, розташованому в готелі.

14 липня у мережі з’явилися перші фото після прильоту у готель Дюна у Бердянську, де було ліквідовано Цокова.

Фото: Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Джерело : CNN

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