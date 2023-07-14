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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

ВСУ близки к большому успеху в контрнаступлении — начальник разведки Эстонии

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Действия Вооруженных сил Украины во время контрнаступления и признаки осложнений у российских военных свидетельствуют о том, что в ближайшее время украинские части могут рассчитывать на большой успех на фронте.

С такой оценкой выступил глава разведцентра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг, слова которого приводит эстонский вещатель ERR.

На брифинге в Министерстве обороны 14 июля Гросберг рассказал о тактике ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами, об успехах в районах под Бахмутом и о том, что сказал российский генерал, указывающий на исчерпание российских резервов.

— Все это говорит о том, что украинцы близки к большому успеху, — сказал Гросберг.

Как объясняет полковник, подготовительные наступательные операции, которые сейчас проводят ВСУ, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью ударам подвергаются важные для россиян транспортные узлы, логистические пункты и центры управления армии РФ в тылу.

По его словам, украинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от города, что позволяет вести артиллерийский обстрел удерживаемого российскими войсками города и контролировать дороги, ведущие к нему. Это, по словам Гросберга, затрудняет снабжение расположенных там российских подразделений.

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ВСУ близки к большому успеху в контрнаступлении — начальник разведки Эстонии

Кроме того, большое влияние имеет тот факт, что российские воздушно-десантные войска, дислоцированные в Бахмуте с весны, все еще привязаны к городу, несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв. Учитывая, что ВДВ — это элитное российское подразделение, бойцы которого имеют высокий боевой дух, такая тактика истощения, безусловно, сказывается на их мотивации.

— В какой-то момент это должно привести к большему успеху, — считает Гросберг.

В то же время на южном фронте, в районе Запорожья и Большой Новоселовки, украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты в этом районе, говорит Гросберг.

Он особо отметил атаку по гостинице в Бердянске, в результате которой на этой неделе был убит заместитель командующего Южного военного округа, российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, вероятно, из-за его критики в адрес Генштаба РФ и утечки записей о положении 58-й армии под его командованием. По словам Попова, части очень долго находятся на передовой и не уходят на ротацию, а кроме того, российские солдаты массово гибнут из-за артиллерии противника.

— Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации исчерпываются, поскольку подразделения не ротируются, — констатировал Гросберг.

Полковник отметил и то, что на северо-востоке, а именно на Сватовском и Купянском направлениях, российские войска хоть и нанесли наибольшее количество ударов и добились определенных успехов, но пока далеки от тактического прорыва. Цель давления там — заставить Украину перебросить войска из-под Бахмута и других мест, где они достигли успеха, пояснил Гросберг.

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Война в Украине, Естонія, ВСУ, Украина
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