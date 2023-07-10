Контрнаступление Сил обороны. Действительно ли темпы продвижения украинской армии “медленные”

Контрнаступление Сил обороны продолжается, украинские защитники постепенно освобождают оккупированные российскими войсками территории на Востоке на Юге Украины.

В то же время некоторые партнеры считают контрнаступление Украины не таким быстрым, как ожидалось.

Действительно ли наступательная операция Сил обороны “медленная” – читайте в материале Фактов ICTV.

Что говорят украинские власти

В интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили начать контрнаступление Сил обороны “гораздо раньше”. Тогда РФ не успела бы поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи. Сейчас же сложности на поле боя приводят к тому, что контрнаступление “замедляется”.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его злит, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось.

По его словам, ежедневно ВСУ продвигаются вперед — даже если это всего 500 м. Залужный отметил, что “каждый день, каждый метр дается кровью“, и призвал партнеров предоставить Украине больше оружия.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления Сил обороны Украины будет, но позже.

Что говорят в мире

Американское издание Wall Street Journal сообщило, что украинские войска продвигаются медленно, поскольку пытаются ослабить российскую оборону перед освобождением территории Украины и сосредоточены на вытеснении оккупантов из укреплений и минных полей, длина которых в некоторых районах превышает 24 км.

Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр убежден, что действия украинского военного командования по проведению контрнаступления заслуживают похвалы. Он призвал воздержаться от комментариев в духе разочарований относительно темпов продвижения украинских войск, ведь “такие операции чрезвычайно трудны”.

Издание Sky News со ссылкой на западных чиновников отмечает успех контрнаступления. В то же время там говорят, что оккупанты подготовлены к наступательным действиям ВСУ, поэтому продвижение пока медленное. Чиновники отмечают, что, скорее всего, контрнаступление “будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев”.

Мнение эксперта

Военный аналитик, полковник Петр Черник считает, что темпы продвижения украинской армии являются положительными. По его словам, не стоит ожидать, что это контрнаступление будет таким же быстрым, как Харьковское в прошлом году, когда в течение короткого периода украинская армия освободила огромные территории.

— Противника нельзя считать дураком. Они усвоили уроки, построили серьезную линию обороны, классическую трехэшелонированную. Первая линия обороны, так называемая линия обеспечения — сплошные минные поля, их нельзя пройти за один день. Мы не можем бросать туда десятки или сотни единиц техники и личного состава, — заявил эксперт.

Аналитик сообщил, что наша главная задача сейчас — зайти в огневой контакт с противником, заставить двигаться его тылы и уничтожить все, что есть в тылах. То есть, обескровить оборону российских войск.

Черник напомнил, что освобождение части Херсонской области продолжалось несколько месяцев.

— Операция началась в июле прошлого года, а закончилась в ноябре. Более трех месяцев, а мы хотим буквально за несколько недель сейчас пройти более серьезные укрепления, чем были на Херсонщине. Так не будет, — отмечает эксперт.

Он также добавил, что тактика ВСУ полностью себя оправдывает.

— Почти 200 км мы буквально за месяц освободили. Это хороший показатель, именно так будет продолжаться и в дальнейшем, а главные резервы в бой еще не введены. Нет ни малейшего сомнения, что в части замысла стратегического все сделано так, как надо, — подчеркнул Черник.

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