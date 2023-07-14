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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Надо быть реалистами: Ходжес объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленно

Генерал Бен Годжес
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты, Франция и Германия не отправили бы своих солдат без поддержки в небе.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Голосу Америки, комментируя упреки о медленном контрнаступлении украинских войск.

Он отметил, что хотелось бы, чтобы контрнаступление происходило быстрее, но надо быть реалистами. Ведь россияне за последние месяцы заминировали огромное количество территории, которую надо пройти и это сделать трудно.

Также Запад продолжает отказываться предоставить F-16. По словам Ходжеса, это воздушные мощности, которые помогли бы украинскому контрнаступлению иметь больше возможностей.

— Мы бы никогда не прислали американских, немецких или французских солдат без преимущества в небе. Но все же люди разочарованы тем, что Украина не движется быстрее, в то время как мы не предоставляем им воздушные мощности, не предоставляем им оружие большой дальности, которые бы очень помогли им выбить российскую артиллерию, российский штаб, российское материально-техническое обеспечение, — сказал генерал-лейтенант в отставке.

Подытоживая, он отметил, что учитывая все это, он считает, что Генштаб Украины внес правильные коррективы.

Ранее в Пентагоне, отвечая на вопрос, почему контрнаступление ВСУ происходит не так быстро, как ожидалось, сказали, что Силы обороны Украины продвигаются на разных участках фронта ценой огромных усилий.

С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от оккупантов 169 км² — это примерно площадь Одессы. Сейчас на этих территориях проводят разминирование.

Источник: Голос Америки
Бен Ходжес, Война в Украине, Винищувач F-16, контрнаступ
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