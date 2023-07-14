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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

ЗСУ близькі до великого успіху в контрнаступі – начальник розвідки Естонії

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Дії Збройних сил України під час контрнаступу і ознаки ускладнень у російських військових свідчать про те, що найближчим часом українські частини можуть розраховувати на великий успіх на фронті.

З такою оцінкою виступив глава розвідцентру Сил оборони Естонії, полковник Марго Гросберг, слова якого наводить естонський мовник ERR.

На брифінгу в Міністерстві оборони 14 липня Гросберг розповів про тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом і про те, що сказав російський генерал, що вказує на вичерпання російських резервів.

– Усе це говорить про те, що українці близькі до великого успіху, – сказав Гросберг.

Як пояснює полковник, підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою ударів зазнають важливі для росіян транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління армії РФ в тилу.

За його словами, українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дає змогу вести артилерійський обстріл утримуваного російськими військами міста і контролювати дороги, що ведуть до нього. Це, за словами Гросберга, ускладнює постачання розташованих там російських підрозділів.

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ЗСУ близькі до великого успіху в контрнаступі – начальник розвідки Естонії

Крім того, великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, досі прив’язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв. Враховуючи, що ВДВ – це елітний російський підрозділ, бійці якого мають високий бойовий дух, така тактика виснаження, безумовно, позначається на їхній мотивації.

– У якийсь момент це має привести до більшого успіху, – вважає Гросберг.

Водночас на південному фронті, в районі Запоріжжя і Великої Новоселівки, українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об’єкти в цьому районі, каже Гросберг.

Він особливо наголосив на атаці по готелю у Бердянську, внаслідок якої цього тижня було вбито заступника командувача Південного військового округу, російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Гросберг також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, ймовірно, через його критику на адресу Генштабу РФ і витоку записів про становище 58-ї армії під його командуванням. За словами Попова, частини дуже довго перебувають на передовій і не йдуть на ротацію, а крім того, російські солдати масово гинуть через артилерію противника.

– Усе це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються, – констатував Гросберг.

Полковник наголосив і на тому, що на північному сході, а саме на Сватівському та Куп’янському напрямках, російські війська хоч і завдали найбільшої кількості ударів і домоглися певних успіхів, але поки що далекі від тактичного прориву. Мета тиску там – змусити Україну перекинути війська з-під Бахмута та інших місць, де вони досягли успіху, пояснив Гросберг.

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Війна в Україні, Естонія, ЗСУ, Україна
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