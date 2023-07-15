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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 15.07.2023 — ситуация на фронте

Карта боевых действий на 15.07.2023 — ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 32 боевых столкновения.

Карта боевых действий в Украине на 15.07.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 15 июля 2023 года

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Карповичи, Камень Черниговской области; Белокопытово, Малушино, Бояро-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголевка Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине
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