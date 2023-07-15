ВСУ нанесли поражение оккупантам из отрядов Шторм-Z под Марьинкой — спикер Таврического направления
Украинские Силы обороны разбили российские отряды Шторм-Z на Марьинском направлении.
Об этом рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
По его словам, за прошедшие сутки оккупанты 16 раз атаковали позиции украинских защитников, причем 14 из них происходило на Марьинском направлении.
— В частности, на направлении Александровка — Марьинка получили на орехи (российские, — Ред.) отряды Шторм. Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов, — сообщил он.
На Авдеевском направлении оккупанты пытались вести наступательные действия в районе Первомайского, впрочем успеха не имели.
— Продолжается разноплановая работа, в частности по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава, — сообщил он.
По словам Шершня, оккупанты из-за своего состояния отказываются выполнять установленные перед ними боевые задачи.
Военный сообщил, что санитарные потери оккупантов за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 156 россиян, при чем безвозвратные — 55 человек.
Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
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