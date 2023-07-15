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Илья Нежигай, редактор ленты

ВСУ нанесли поражение оккупантам из отрядов Шторм-Z под Марьинкой — спикер Таврического направления

ВСУ нанесли поражение оккупантам из отрядов Шторм-Z под Марьинкой — спикер Таврического направления
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские Силы обороны разбили российские отряды Шторм-Z на Марьинском направлении.

Об этом рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты 16 раз атаковали позиции украинских защитников, причем 14 из них происходило на Марьинском направлении.

— В частности, на направлении Александровка — Марьинка получили на орехи (российские, — Ред.) отряды Шторм. Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов, — сообщил он.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались вести наступательные действия в районе Первомайского, впрочем успеха не имели.

— Продолжается разноплановая работа, в частности по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава, — сообщил он.

По словам Шершня, оккупанты из-за своего состояния отказываются выполнять установленные перед ними боевые задачи.

Военный сообщил, что санитарные потери оккупантов за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 156 россиян, при чем безвозвратные — 55 человек.

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ВСУ нанесли поражение оккупантам из отрядов Шторм-Z под Марьинкой — спикер Таврического направления

Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія
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