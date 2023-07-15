ЗСУ завдали поразки окупантам із загонів Шторм-Z під Мар’їнкою – спікер Таврійського напрямку

Українські Сили оборони розбили російські загони Шторм-Z на Мар’їнському напрямку.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, протягом минулої доби окупанти 16 разів атакували позиції українських захисників, при чому 14 із них відбувалось на Мар’їнському напрямку.

– Зокрема, на напрямку Олександрівка – Мар’їнка отримали на горіхи (російські, – Ред.) загони Шторм. Також зафіксовано 536 ворожих обстрілів, – повідомив він.

На Авдіївському напрямку окупанти намагались вести наступальні дії в районі Первомайського, втім успіху не мали.

– Триває різнопланова робота, зокрема щодо знищення потенціалу та матеріально-технічної бази ворога. У результаті ефективного комплексного вогневого ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу, – повідомив він.

За словами Шершня, окупанти через свій стан відмовляються виконувати встановлені перед ними бойові завдання.

Військовий повідомив, що санітарні втрати окупантів за минулу добу на Таврійському напрямку склали 156 росіян, при чому безповоротні – 55 осіб.

Джерело: Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

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