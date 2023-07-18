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Гутерриш отправил Путину письмо относительно сохранения зерновой сделки

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление относительно решения России отказаться от зерновой сделки, позволяющей экспортировать украинское зерно.

— Я глубоко сожалею о решении России прекратить реализацию Черноморской инициативы, которая была спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности в неспокойном мире. Сотни миллионов людей, страдающих от голода, и потребители, которые столкнулись с глобальным кризисом стоимости жизни, заплатят за это, — написал Гутерриш в Twitter.

Гутерриш на брифинге напомнил, что в последние дни он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями по сохранению инициативы, и сказал, что “глубоко разочарован” тем, что Путин их проигнорировал.

Он процитировал некоторые фрагменты этого письма.

— Организация Объединенных Наций при посредничестве Европейской комиссии недавно выступила с конкретным предложением разрешить дочерней компании Россельхозбанка восстановить доступ к SWIFT, — говорится в письме.

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Гутерриш заявил, что сегодняшнее решение России нанесет удар по нуждающимся во всем мире.

— В конце концов, участие в этих соглашениях — это выбор, но у людей, оказавшихся в затруднительном положении во всем мире, и у развивающихся стран, нет выбора. Сотням миллионов людей грозит голод, а потребителям — глобальный кризис стоимости жизни. Они заплатят за это цену, — подчеркнул он.

Антоніу Гутерреш, Черноморская зерновая инициатива
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