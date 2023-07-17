У Бердянську пролунали вибухи: попередньо є влучання у склад боєприпасів РФ
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
– Ще одна потужна бавовна. Бердянський напрямок. Повідомляють про влучання або підрив складу боєприпасів окупантів, який був розташований поруч із селом Новозлатопілля в Запорізькій області, – написав він.
Напередодні на Луганщині, неподалік селища Ювілене ЗСУ знищили склад ракетного озброєння Росії.
Нагадаємо, вночі 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту. За непідтвердженими даними, міст атакували за допомогою надводних дронів під час спецоперації СБУ та ВМС України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.
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