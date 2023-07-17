З’явилося відео удару ЗСУ по колоні військової техніки РФ на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку Збройні сили України знищили колону військової техніки окупантів.
Тelegram-канал Український атлас новин публікує відео розбитих російських військових машин.
На кадрах видно, що рашисти везли артилерію і боєприпаси, але після влучної роботи Сил оборони, назавжди застигли на українській землі.
– Замість того щоб насолоджуватися життям, ростити дітей, подорожувати, кохати, вони масово пруть до України, аби якнайтупіше здохнути, – йдеться в коментарі до відео.
Нагадаємо, у розвідці Британії повідомили, що російські військові відчувають дедалі більший дефіцит засобів контрбатарейної боротьби. Як свідчать кадри з відкритих джерел, на початку липня ЗСУ знищили ще один російський радіолокаційний комплекс розвідки Зоопарк поблизу району відповідальності 58 загальновійськової армії РФ.
Також, 17 липня ЗСУ завдали удару по російських складах з боєприпасами у тимчасово окупованому Бердянську.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова