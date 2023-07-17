Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

З’явилося відео удару ЗСУ по колоні військової техніки РФ на Запорізькому напрямку

З’явилося відео удару ЗСУ по колоні військової техніки РФ на Запорізькому напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Збройні сили України знищили колону військової техніки окупантів.

Тelegram-канал Український атлас новин публікує відео розбитих російських військових  машин.  

На кадрах видно, що рашисти везли артилерію і боєприпаси, але після влучної роботи Сил оборони, назавжди застигли на українській землі.

– Замість того щоб насолоджуватися життям, ростити дітей, подорожувати, кохати, вони масово пруть до України, аби якнайтупіше здохнути, – йдеться в коментарі до відео.

Нагадаємо, у розвідці Британії повідомили, що російські військові відчувають дедалі більший дефіцит засобів контрбатарейної боротьби.  Як свідчать кадри з відкритих джерел, на початку липня ЗСУ знищили ще один російський радіолокаційний комплекс розвідки Зоопарк поблизу району відповідальності 58 загальновійськової армії РФ.

Також, 17 липня ЗСУ завдали удару по російських складах з боєприпасами у тимчасово окупованому Бердянську.

Читайте також
Окупанти понад усе намагаються утримати свої позиції на Бахмутському напрямку – Череватий
ЗСУ на фронті

Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На повноцінне відновлення руху Кримським мостом може піти до 2 років – ЗМІ
Кримський міст
Помер багаторазовий чемпіон України з веслування, який захищав Україну
Андрій Слупський
Окупанти понад усе намагаються утримати свої позиції на Бахмутському напрямку – Череватий
ЗСУ на фронті
До Білорусі прибула ще одна колона вагнерівців – Беларускі Гаюн
ПВК Вагнер
Подоляк: Будь-які незаконні конструкції для масових убивств – недовговічні
Керченський міст
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
З’явилося відео удару ЗСУ по колоні військової техніки РФ на Запорізькому напрямку
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
З’явилося відео удару ЗСУ по колоні військової техніки РФ на Запорізькому напрямку
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь