В окупантів виник дефіцит засобів контрбатарейної боротьби – британська розвідка

Війська РФ відчувають дедалі більший дефіцит засобів контрбатарейної боротьби. Це створює для окупантів проблеми на фронті в Україні.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

– РФ відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів, особливо сучасних Зоопарк-1М. Ймовірно, лише невелика частина розгорнутого парку систем Зоопарк залишиться в Україні в робочому стані, – зазначили у відомстві.

Так, на початку липня з’явилися дані про знищення ще одного російського радіолокаційного комплексу розвідки Зоопарк поблизу району відповідальності 58 загальновійськової армії РФ. Про це свідчать кадри з відкритих джерел.

У зв’язку з цим нещодавно звільнений командувач 58 армії, генерал-майор Іван Попов нарікав на нестачу засобів контрбатарейної боротьби. Це була одна з його ключових скарг на адресу російського військового командування.

У розвідці нагадали, що шанси на виживання сухопутних військ РФ залежать від ефективного виявлення української артилерії та завдання по ній ударів. Ключовим компонентом цього є контрбатарейні радари, які дають змогу швидко виявляти вогневі лінії противника.

Скарги Попова вчергове доводять, що артилерія відіграє центральну роль на полі бою в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 July 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/EW9LDqx4Os ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/G6QVb67mhy — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 17, 2023

Як відомо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу звільнив командувача 58 загальновійськової армії Івана Попова за те, що той висловлював претензії щодо проблем на фронті в Запорізькій області.

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