В окупантів виник дефіцит засобів контрбатарейної боротьби – британська розвідка

Війська РФ відчувають дедалі більший дефіцит засобів контрбатарейної боротьби. Це створює для окупантів проблеми на фронті в Україні.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Так, на початку липня з’явилися дані про знищення ще одного російського радіолокаційного комплексу розвідки Зоопарк поблизу району відповідальності 58 загальновійськової армії РФ. Про це свідчать кадри з відкритих джерел.

У зв’язку з цим нещодавно звільнений командувач 58 армії, генерал-майор Іван Попов нарікав на нестачу засобів контрбатарейної боротьби. Це була одна з його ключових скарг на адресу російського військового командування.

У розвідці нагадали, що шанси на виживання сухопутних військ РФ залежать від ефективного виявлення української артилерії та завдання по ній ударів. Ключовим компонентом цього є контрбатарейні радари, які дають змогу швидко виявляти вогневі лінії противника.

Скарги Попова вчергове доводять, що артилерія відіграє центральну роль на полі бою в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 July 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 17, 2023