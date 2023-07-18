Российские спецслужбы или “украинский Моссад”: кто мог убрать капитана Ржицкого

Недавно в российском Краснодаре произошло резонансное убийство капитана подводной лодки Станислава Ржицкого, которого считают причастным к обстрелам Украины.

Его тело нашли в парке, а выдало Ржицкого обычное мобильное приложение. Ежедневно убитый размещал свой маршрут бега, который никогда не менялся. Но в то утро, 10 июля, он так и не добежал до финиша.

Ржицкого застрелили в 06:00 утра, выпустив семь пуль. Была дождливая погода и ни одного свидетеля на месте происшествия. Откуда это известно? От украинской разведки, которая публикует детали преступления. Правда, впоследствии ГУР опровергла свою причастность.

Зато российские следователи не нашли ни одного видео с камер наблюдения, на которое попал бы момент преступления. Доказательств – как кот наплакал. Более того, полицейские сначала не смогли даже установить, из чего был убит Ржицкий. Точнее, указали, что его зарезали. Затем они вернулись на место преступления через семь часов и заявили — в жертву стреляли.

Мотивов убийства в РФ не озвучивают. Однако появилась информация, что Ржицкий мог быть причастен к запуску Калибров по Виннице в июле 2022 года, в результате чего погибло 29 гражданских украинцев, в том числе дети. Обстрел был осуществлен с той самой подводной лодки Краснодар, капитаном которой был убит.

А уже на следующий день российские спецспецназовцы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве капитана Ржицкого. И уже традиционно следователи РФ нашли “украинский след”. Ведь задержанный мужчина — президент Федерации шотокан каратэ-до Украины — Сергей Денисенко.

В квартире подозреваемого нашли пистолет с глушителем и патронами. То есть, по версии так называемого российского следствия, киллер после убийства спокойно принес орудие убийства к себе домой.

— Для любого киллера, я уже не говорю профессионала… избавиться как раз от орудия убийства или теракта — это святое дело. Здесь же, за секунды, — говорит глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Но почему-то пистолет убийца принес домой, а вот одежду, в которой был — нет. Но как в этой истории появился Денисенко? Факты недели провели собственное расследование.

Одну из зацепок нашли в Киеве. Александр Гончаренко — тренер по каратэ и близкий друг задержанного в России Денисенко.

— 30 лет мы вместе мы были в разных ситуациях. Иногда я удивляюсь от того, что там говорят, что он по заданию ГУР. Все это бред. Я понимаю, после того, что произошло, российской стороне надо было быстро найти украинца, а тут, пожалуйста, мастер каратэ – и все, — говорит тренер по каратэ и близкий друг Денисенко Александр Гончаренко.

Он убеждает, что говорил с Денисенко незадолго до убийства российского капитана. Ничего необычного не заметил.

Но Ржицкого могли убрать собственно российские спецслужбы. Из-за провалов в развязанной войне в Украине и восстания Пригожина в российской армии под нож пошло много генералов и офицеров.

Правда, в этой истории есть еще один неожиданный фигурант — это отец убитого, аудиоинтервью которого вдруг всплыло в российском информполе. Тот утверждает, что его сын подал на увольнение в 2021 году, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Но процедура продолжалась до августа 2022 года. И якобы все это время Ржицкий не выходил в море, хотя и находился в Севастополе.

— Эта должность формальная могла называться иначе, но он имел непосредственное отношение к преступной деятельности российских оккупационных войск и данного корабля, субмарины, и отношение к обстрелам Украины, — говорит представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Похоже, информация об освобождении Ржицкого появляется в нужное время не случайно.

— Российская пропаганда сегодня отрабатывает операцию прикрытия. Прямо скажу. Надо показать невиновность жертвы, что они не участники терактов в военных действиях. В этой ситуации они не могут официально подавать с позиции, например, ВМФ России, или Минобороны. Потому что это будет неприемлемо. А вот отец — это как раз такая ситуация, что вроде бы он подает объективно, чисто от семьи, — говорит Маломуж.

Юсов, на вопрос, причастен ли ГУР к ликвидации российского капитана Ржицкого, сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Но при этом в украинской разведке добавляют.

— Каждый военный преступник, кто причастен к агрессивной российской войне против Украины, безусловно, является законной целью украинских Сил безопасности и обороны. Они все, где бы они ни находились, будут в опасности, — отметил Юсов.

К тому же глава ГУР Кирилл Буданов сам заявил о том, что украинский Моссад, по типу израильского, уже существует. И что украинская разведка уже занимается ликвидацией врагов.

— Много говорили о Моссаде украинском. У нас свой Моссад, свои возможности и свои ресурсы. Мы имеем очень хорошую агентуру как раз в стране агрессора, прямо могу сказать, без расшифровки. Поэтому, выбирая конкретные объекты — это, в первую очередь, исполнители убийства, генералы, полковники, капитаны, как в этой ситуации капитан Ржицкий.

Мы говорим о том, что это те цели, которые являются законными не только процессуальных действий, но и уничтожения. Пока мы еще не имеем ресурсов привлечь их к уголовной ответственности. Это практика, которая есть у спецслужб, — рассказал Маломуж.

То, что произошло с капитаном подводной лодки в России, очень напоминает методы, которые использует тайная служба Израиля.

— Если государство хочет жить, а я так понимаю, Украина хочет жить, тогда ей надо уничтожать своих врагов. Неважно, где они находятся. Эти люди — это ходячие бомбы. Если их не уничтожить, они уничтожат гораздо больше людей, — говорит офицер запаса Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер.

Если так, то похоже украинская разведка изменила правила игры. Когда российская территория уже не защитит от наказания, которое ждет военных преступников. Каждый из них теперь будет оглядываться каждый день, с мыслью, что он может стать следующим.

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