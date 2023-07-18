Російські спецслужби чи “український Моссад”: хто міг прибрати капітана Ржицького

Нещодавно у російського Краснодарі сталося резонансне вбивство капітана підводного човна Станіслава Ржицького, якого вважають причетним до обстрілів України.

Його тіло знайшли у парку, а видав Ржицького звичайний мобільний застосунок. Щодня вбитий розміщав свій маршрут бігу, який ніколи не змінювався. Але того ранку, 10 липня, він так і не добіг до фінішу.

Ржицького застрелили о 06:00 ранку, випустивши сім куль. Була дощова погода і жодного свідка на місці події. Звідки це відомо? Від української розвідки, яка публікує деталі злочину. Щоправда, згодом ГУР спростувала свою причетність.

Натомість російські слідчі не знайшли жодного відео з камер спостереження, на які потрапив би момент злочину. Доказів – як кіт наплакав. Понад те, поліцейські спочатку не змогли навіть встановити, з чого був убитий Ржицький. Точніше, вказали, що його зарізали. Потім вони повернулися на місце злочину через сім годин і заявили – у жертву стріляли.

Мотивів убивства в РФ не озвучують. Проте з’явилася інформація, що Ржицький міг бути причетний до запуску Калібрів по Вінниці в липні 2022 року, внаслідок чого загинуло 29 цивільних українців, зокрема й діти. Обстріл було здійснено з того самого підводного човна Краснодар, капітаном якого був убитий.

А вже наступного дня російські спецпризначенці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві капітана Ржицького. І вже традиційно слідчі РФ виявила “український слід”. Бо ж затриманий чоловік – президент Федерації шотокан карате-до України – Сергій Денисенко.

У квартирі підозрюваного знайшли пістолет з глушником та патронами. Тобто за версією так званого російського слідства, кілер після вбивства спокійно приніс знаряддя вбивства до себе додому.

– Для будь якого кілера, я вже не кажу професіонала… позбутися якраз знаряддя вбивства або теракту – це свята справа. Одразу ж, за секунди, – каже голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Але чомусь пістолет вбивця приніс додому, а от одяг, в якому був – ні. Але як у цій історії з’явився Денисенко? Факти тижня провели власне розслідування.

Одну із зачіпок знайшли у Києві. Олександр Гончаренко – тренер із карате та близький друг затриманого у Росії Денисенка.

– 30 років ми разом ми були у різних ситуаціях. Іноді я дивуюся від того, що там кажуть, що він за завданням ГУР. Все це маячня. Я розумію, після того, що сталося, російській стороні треба було швидко знайти українця, а тут, будь ласка, майстер карате – і все, – каже тренер з карате та близький друг Денисенка Олександр Гончаренко.

Він переконує, що говорив із Денисенком незадовго до вбивства російського капітана. Нічого незвичного не помітив.

Та Ржицького могли прибрати і російські спецслужби. Через провали у розв’язаній війні в Україні та повстання Пригожина в російській армії під ніж пішло багато генералів та офіцерів.

Щоправда, в цій історії є ще один неочікуваний фігурант – це батько вбитого, аудіоінтерв’ю якого раптом спливло у російському інформполі. Той стверджує, що його син подав на звільнення в 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Та процедура тривала до серпня 2022 року. І нібито весь цей час Ржицький не виходив у море, хоча і перебував у Севастополі.

– Ця посада формальна могла називатися інакше, але він мав безпосередній стосунок до злочинної діяльності російських окупаційних військ і цього корабля, субмарини, і стосунок до обстрілів України, – каже представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Схоже, інформацію про звільнення Ржицького з’являється в потрібний час не випадково.

– Російська пропаганда сьогодні відпрацьовує операцію прикриття. Прямо скажу. Треба показати невинність жертви, що вони не учасники терактів у військових діях. У цій ситуації вони не можуть офіційно подавати з позиції, наприклад, ВМФ Росії, або Міноборони. Тому що це буде неприйнятно. А от батько – це якраз така ситуація, що начебто він подає об’єктивно, суто від сім’ї, – каже Маломуж.

Юсов на запитання, чи причетний ГУР до ліквідації російського капітана Ржицького, сказав, що не може ані підтвердити, ані спростувати. Та водночас в українській розвідці додають.

– Кожен воєнний злочинець, хто причетний до агресивної російської війни проти України, безумовно, є законною ціллю українських Сил безпеки та оборони. Вони всі, де б вони не були, перебуватимуть у небезпеці, – наголосив Юсов.

До того ж очільник ГУР Кирило Буданов сам заявив про те, що український Моссад, за типом ізраїльського, вже діє. І що українська розвідка вже займається ліквідацією ворогів.

– Багато говорили про Моссад український. У нас свій Моссад, свої можливості, свої ресурси. Ми маємо дуже добру агентуру якраз у країні агресора прямо можу сказати, без розшифровки. Тому, вибираючи конкретні об’єкти – це є, насамперед, виконавці вбивства, генерали, полковники, капітани, як у цій ситуації капітан Ржицький.

Ми говоримо про те, що це ті цілі, які є законними не тільки процесуальних дій, а й знищення. Пока ми ще не маємо ресурсів притягнути їх до кримінальної відповідальності. Це практика, яка є у спецслужб, – розповів Маломуж.

Те, що відбулося із капітаном підводного човна в Росії, дуже нагадує методи, які використовує таємна служба Ізраїлю.

– Якщо держава хоче жити, а я так розумію, Україна хоче жити, тоді їй треба знищувати своїх ворогів. Неважливо, де вони. Ці люди – це ходячі бомби. Якщо їх не знищити, вони знищать набагато більше людей, – каже офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер.

Якщо так, то схоже українська розвідка змінила правила гри. Коли російська територія вже не захистить від покарання, яке чекає на воєнних злочинців. Кожен із них тепер буде озиратися щодня, з думкою, що він може стати наступним.

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