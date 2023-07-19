Киевский фуникулер не будет работать до 22 августа — причина

Фуникулер в Киеве, соединяющий исторический Верхний город и Подол в столице, 20 июля закроют на ежегодный плановый ремонт, который продлится до 22 августа.

За этот месяц специалисты Киевпастранса отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы.

— Специалисты проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой. Также выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера, — объяснили в КГГА.

Перед запуском проведут статические и динамические испытания агрегатов под нагрузкой.

Киевский фуникулер прокладывали по склону Владимирской горки на протяжении 1902-1905 годов. По времени сооружения является вторым фуникулером в Украине после Одесского.

Линия состоит из двух станций и управляется коммунальным предприятием Киевпастранс.

Источник : КГГА

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