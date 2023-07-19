Киевский фуникулер не будет работать до 22 августа — причина
Фуникулер в Киеве, соединяющий исторический Верхний город и Подол в столице, 20 июля закроют на ежегодный плановый ремонт, который продлится до 22 августа.
За этот месяц специалисты Киевпастранса отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы.
— Специалисты проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой. Также выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера, — объяснили в КГГА.
Перед запуском проведут статические и динамические испытания агрегатов под нагрузкой.
Киевский фуникулер прокладывали по склону Владимирской горки на протяжении 1902-1905 годов. По времени сооружения является вторым фуникулером в Украине после Одесского.
Линия состоит из двух станций и управляется коммунальным предприятием Киевпастранс.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая