Київський фунікулер не працюватиме до 22 серпня – причина
Фунікулер у Києві, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у столиці, 20 липня закриють на щорічний плановий ремонт, який триватиме до 22 серпня.
За цей місяць фахівці Київпастрансу відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали.
– Спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною. Також виконають поточний ремонт вагонів фунікулера, – пояснили в КМДА.
Перед запуском проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.
Київський фунікулер прокладали схилом Володимирської гірки упродовж 1902-1905 років. За часом спорудження він є другим фунікулером в Україні після Одеського.
Лінія складається з двох станцій і керується комунальним підприємством Київпастранс.
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