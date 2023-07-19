Київський фунікулер не працюватиме до 22 серпня – причина

Фунікулер у Києві, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у столиці, 20 липня закриють на щорічний плановий ремонт, який триватиме до 22 серпня.

За цей місяць фахівці Київпастрансу відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали.

– Спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною. Також виконають поточний ремонт вагонів фунікулера, – пояснили в КМДА.

Перед запуском проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Київський фунікулер прокладали схилом Володимирської гірки упродовж 1902-1905 років. За часом спорудження він є другим фунікулером в Україні після Одеського.

Лінія складається з двох станцій і керується комунальним підприємством Київпастранс.

Джерело : КМДА

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