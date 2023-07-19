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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина имеет на вооружении уже более 20 украинских БпЛА — Резников

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украина приняла на вооружение ВСУ уже более 20 новых наименований отечественных дронов.

–  Мы собрали 82 производителя чисто украинского. Они согласились делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику, – сказал он.

Министр рассказал, что по инициативе Минобороны было принято соответствующее постановление, которым упрощена постановка на вооружение украинских беспилотных летательных аппаратов.

Резников отметил, что ранее для того, чтобы новый дрон поставили на вооружение, надо было ждать примерно 2 года, а сейчас — это три недели, “если у вас все верно и вы гарантируете качество”.

Кроме того, еще одним прорывом министр назвал постановление, которым повышена доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%.

Третьим прорывом глава оборонного ведомства назвал принятие постановления, которым упростили и убрали все сборы для ввоза комплектующих для разработки дронов.

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Источник: Укринформ
Безпілотники, Міноборони України, Алексей Резников
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