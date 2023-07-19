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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна має на озброєнні вже понад 20 українських БпЛА – Резніков

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції у Києві заявив, що Україна прийняла на озброєння ЗСУ вже понад 20 нових найменувань вітчизняних дронів.

– Ми зібрали 82 виробники суто українського. Вони зголосилися робити, тож ми на озброєння вже прийняли більш ніж 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків і їхню техніку, – сказав він.

Міністр розповів, що за ініціативою Міноборони було ухвалено відповідну постанову, якою спрощено поставлення на озброєння українських безпілотних літальних апаратів.

Резніков зазначив, що раніше для того, щоб новий дрон поставили на озброєння, треба було чекати приблизно 2 роки, а зараз – це три тижні, “якщо у вас все точно і ви гарантуєте якість”.

Крім того, ще одним проривом міністр назвав постанову, якою підвищено частку прибутку на іноземні комплектовання під час виробництва дронів до 25%.

Третім проривом глава оборонного відомства назвав прийняття постанови, якою спростили та прибрали всі збори для ввезення комплектовань для розробки дронів.

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Джерело: Укрінформ
Безпілотники, Міноборони України, Олексій Резніков
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