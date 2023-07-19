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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Слово коррупция в отношении Украины не прозвучало ни разу: Резников о саммите НАТО в Вильнюсе

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на саммите Организации Североатлантического договора в Вильнюсе ни разу не прозвучало слово коррупция в отношении Украины.

Об этом он сказал в Медиацентре Украина во время пресс-конференции в среду, 19 июля.

— За два дня, во время которых мы находились на саммите в Вильнюсе и коммуницировали с лидерами стран, и на всех сессиях, на которых мы бывали, ни разу слово коррупция не звучало как требование к Украине, — сказал он.

По словам министра, это означает, что наши усилия, в частности Верховной Рады и созданных антикоррупционных органов, партнеры оценили, а уровень доверия поднялся.

Резников добавил, что во время саммита в Вильнюсе речь шла об ожиданиях от Украины в вопросе реформ. Министр подчеркнул, что это также означает, что Украина движется в верном направлении.

Во время саммита государств НАТО, который состоялся 11-12 июля, государства-члены согласовали пакет поддержки из трех элементов, который должен приблизить вступление Украины в военно-политический союз.

Этот пакет предусматривает отмену требования по выполнению ПДЧ, долгосрочную программу военной помощи и запуск Совета Украина — НАТО.

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Источник: Укринформ
Корупция, НАТО, Алексей Резников, Саммит НАТО
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