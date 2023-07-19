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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Откусить и удержать: иностранные эксперты считают, что ВСУ изменили тактику контрнаступления

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины в течение последних нескольких недель контрнаступления адаптировали свою тактику.

Такое мнение высказал исследователь Центра стратегических и международных исследований США Мик Райан в материале для издания ABC.

По его словам, вместо стремления быстрого проникновения через оборону противника ВСУ перешли к тактике “откусить и удержать”. Он считает, что такая тактика намерена сохранить боевые мощности сил.

— Эта идея, разработанная еще во время Первой мировой войны, заключается в том, чтобы силы захватывали и удерживали небольшие части вражеской территории, а затем снова двигались вперед при поддержке артиллерии. Для этого нужно большое количество артиллерии, — считает Райан.

Он отметил, что украинские атаки в июне 2023 года не оправдали ожиданий в плане тактического прорыва. А также провел еще одну параллель с Первой мировой, когда вспомнил минные поля, окопы и противотанковые рвы на сотни километров.

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По мнению аналитика по вопросам обороны и безопасности профессора Майкла Кларка, украинское контрнаступление идет хорошо, хотя и медленно.

Он указывает на то, что украинские военные наступают на трех направлениях: Бахмут, юг от Орехова и Херсонское направление. Однако, предостерегает, что российские оккупанты, вероятно, готовят большое наступление в направлении Купянска на севере.

По словам Кларка, армия РФ собирает войска и технику на северном направлении для наступления на Купянск, чтобы попытаться отвлечь внимание ВСУ от направлений.

В то же время, в Институте изучения войны (ISW) отмечают “тактические успехи” ВСУ и сомневаются в способности войск РФ прорваться на Купянском направлении.

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Источник: Голос Америки
Война в Украине, ВСУ, Украинская армия
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