Откусить и удержать: иностранные эксперты считают, что ВСУ изменили тактику контрнаступления
Вооруженные силы Украины в течение последних нескольких недель контрнаступления адаптировали свою тактику.
Такое мнение высказал исследователь Центра стратегических и международных исследований США Мик Райан в материале для издания ABC.
По его словам, вместо стремления быстрого проникновения через оборону противника ВСУ перешли к тактике “откусить и удержать”. Он считает, что такая тактика намерена сохранить боевые мощности сил.
— Эта идея, разработанная еще во время Первой мировой войны, заключается в том, чтобы силы захватывали и удерживали небольшие части вражеской территории, а затем снова двигались вперед при поддержке артиллерии. Для этого нужно большое количество артиллерии, — считает Райан.
Он отметил, что украинские атаки в июне 2023 года не оправдали ожиданий в плане тактического прорыва. А также провел еще одну параллель с Первой мировой, когда вспомнил минные поля, окопы и противотанковые рвы на сотни километров.
По мнению аналитика по вопросам обороны и безопасности профессора Майкла Кларка, украинское контрнаступление идет хорошо, хотя и медленно.
Он указывает на то, что украинские военные наступают на трех направлениях: Бахмут, юг от Орехова и Херсонское направление. Однако, предостерегает, что российские оккупанты, вероятно, готовят большое наступление в направлении Купянска на севере.
По словам Кларка, армия РФ собирает войска и технику на северном направлении для наступления на Купянск, чтобы попытаться отвлечь внимание ВСУ от направлений.
В то же время, в Институте изучения войны (ISW) отмечают “тактические успехи” ВСУ и сомневаются в способности войск РФ прорваться на Купянском направлении.
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