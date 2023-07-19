Відкусити й утримати: іноземні експерти вважають, що ЗСУ змінили тактику контрнаступу

Збройні сили України протягом останніх кількох тижнів контрнаступу адаптували свою тактику.

Таку думку висловив дослідник Центру стратегічних і міжнародних досліджень СШ Мік Раян у матеріалі для видання ABC.

За його словами, замість прагнення швидкого проникнення через оборону противника ЗСУ перейшли до тактики “відкусити й утримати”. Він вважає, що така тактика має намір зберегти бойові потужності сил.

– Ця ідея, розроблена ще під час Першої світової війни, полягає в тому, щоб сили захоплювали й утримували невеликі частини ворожої території, а потім знову рухались уперед за підтримки артилерії. Для цього потрібна велика кількість артилерії, – вважає Раян.

Він наголосив, що українські атаки у червні 2023 року не виправдали очікувань у плані тактичного прориву. А також провів ще одну паралель із Першою світовою, коли згадав мінні поля, окопи та протитанкові рови на сотні кілометрів.

На думку аналітика з питань оборони та безпеки професора Майкла Кларка, український контрнаступ іде добре, хоча й повільно.

Він вказує на те, що українські військові наступають на трьох напрямках: Бахмут, південь від Оріхова та Херсонський напрямок. Проте, застерігає, що російські окупанти, ймовірно, готують великий наступ у напрямку Куп’янська на півночі.

За словами Кларка, армія РФ збирає війська та техніку на північному напрямку для наступу на Куп’янськ, щоби спробувати відвернути увагу ЗСУ від напрямів.

Водночас, в Інституті вивчення війни (ISW) відзначають “тактичні успіхи” ЗСУ і сумніваються у спроможності військ РФ прорватися на Куп’янському напрямку.

Джерело : Голос Америки

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