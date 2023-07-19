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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

На Таврическом направлении ВСУ имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах — Тарнавский

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении Силы обороны Украины выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

— Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 573 огневые задачи. Потери врага убитыми и ранеными составляют более двух рот, — говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, за сутки украинские защитники уничтожили 35 единиц военной техники противника.

В частности, танки, восемь ББМ, три гаубицы 2А65 Мста-Б, БпЛА Орлан-10, самоходную артиллерийскую установку 2С3 Акация, две пушки 2С5 Гиацинт-С, две пушки 2А36 Гиацинт-Б, РЭБ Поле и автомобильную технику.

Также было уничтожено восемь складов боеприпасов врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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