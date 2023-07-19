На Таврическом направлении ВСУ имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах — Тарнавский
На Таврическом направлении Силы обороны Украины выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.
— Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 573 огневые задачи. Потери врага убитыми и ранеными составляют более двух рот, — говорится в сообщении.
По словам Тарнавского, за сутки украинские защитники уничтожили 35 единиц военной техники противника.
В частности, танки, восемь ББМ, три гаубицы 2А65 Мста-Б, БпЛА Орлан-10, самоходную артиллерийскую установку 2С3 Акация, две пушки 2С5 Гиацинт-С, две пушки 2А36 Гиацинт-Б, РЭБ Поле и автомобильную технику.
Также было уничтожено восемь складов боеприпасов врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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