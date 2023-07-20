До сих пор детонирует: появились спутниковые фото последствий взрывов на полигоне в оккупированном Крыму
В соцсетях опубликовали спутниковые снимки последствий взрывов на российском военном полигоне в оккупированном Крыму.
Фотографии обнародовали журналисты Схем со ссылкой на Planet Labs.
На фото, датированных 19 июля, видно склад боеприпасов армии РФ, который расположен неподалеку Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.
Напомним, что утром 19 июля возле села Кринички пылал Старокрымский полигон, взрывались российские боеприпасы.
July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.
(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S
— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023
Оккупационные власти о причинах пожара молчат, однако объявили об эвакуации жителей четырех населенных пунктов: села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. А так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил о перекрытии трассы Таврида.
Украинская сторона взрывы на Старокрымском полигоне пока не комментировала.
Российские пропагандистские СМИ пишут, что на полигоне все еще идет детонация, хотя уже намного меньше.
Фото: Planet Labs
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая