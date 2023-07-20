До сих пор детонирует: появились спутниковые фото последствий взрывов на полигоне в оккупированном Крыму

В соцсетях опубликовали спутниковые снимки последствий взрывов на российском военном полигоне в оккупированном Крыму.

Фотографии обнародовали журналисты Схем со ссылкой на Planet Labs.

На фото, датированных 19 июля, видно склад боеприпасов армии РФ, который расположен неподалеку Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.

Напомним, что утром 19 июля возле села Кринички пылал Старокрымский полигон, взрывались российские боеприпасы.

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023

Оккупационные власти о причинах пожара молчат, однако объявили об эвакуации жителей четырех населенных пунктов: села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. А так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил о перекрытии трассы Таврида.

Украинская сторона взрывы на Старокрымском полигоне пока не комментировала.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что на полигоне все еще идет детонация, хотя уже намного меньше.

Фото: Planet Labs

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.