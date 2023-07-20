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Марта Бондаренко, редактор ленты

До сих пор детонирует: появились спутниковые фото последствий взрывов на полигоне в оккупированном Крыму

До сих пор детонирует: появились спутниковые фото последствий взрывов на полигоне в оккупированном Крыму

В соцсетях опубликовали спутниковые снимки последствий взрывов на российском военном полигоне в оккупированном Крыму.

Фотографии обнародовали журналисты Схем со ссылкой на Planet Labs.

На фото, датированных 19 июля, видно склад боеприпасов армии РФ, который расположен неподалеку Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.

Напомним, что утром 19 июля возле села Кринички пылал Старокрымский полигон, взрывались российские боеприпасы.

Фото последствий взрывов на полигоне россиян в оккупированном Крыму

Planet Labs

Фото последствий взрывов на полигоне россиян в оккупированном Крыму

Planet Labs

Оккупационные власти о причинах пожара молчат, однако объявили об эвакуации жителей четырех населенных пунктов: села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. А так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил о перекрытии трассы Таврида.

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Украинская сторона взрывы на Старокрымском полигоне пока не комментировала.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что на полигоне все еще идет детонация, хотя уже намного меньше.

Фото: Planet Labs

Крым, Полігон
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