Досі детонує: з’явилися супутникові фото наслідків вибухів на полігоні в окупованому Криму

У соцмережах опублікували супутникові знімки наслідків вибухів на російському військовому полігоні в окупованому Криму.

Світлини оприлюднили журналісти Схем із посиланням на Planet Labs.

На фото, датованих 19 липня, видно склад боєприпасів армії РФ, розташований неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму.

Нагадаємо, що вранці 19 липня біля села Кринички палав Старокримський полігон вибухали російські боєприпаси.

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S

