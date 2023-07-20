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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Досі детонує: з’явилися супутникові фото наслідків вибухів на полігоні в окупованому Криму

Досі детонує: з’явилися супутникові фото наслідків вибухів на полігоні в окупованому Криму

У соцмережах опублікували супутникові знімки наслідків вибухів на російському військовому полігоні в окупованому Криму.

Світлини оприлюднили журналісти Схем із посиланням на Planet Labs.

На фото, датованих 19 липня, видно склад боєприпасів армії РФ, розташований неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму.

Нагадаємо, що вранці 19 липня біля села Кринички палав Старокримський полігон вибухали російські боєприпаси.

Фото наслідків вибухів на полігоні росіян в окупованому Криму

Planet Labs

Фото наслідків вибухів на полігоні росіян в окупованому Криму

Planet Labs

Окупаційна влада про причини пожежі мовчить, проте оголосили про евакуацію жителів чотирьох населених пунктів: села Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне. А так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив про перекриття траси Таврида.

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Українська сторона вибухи на Старокримському полігоні поки що не коментувала.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що на полігоні все ще триває детонація, хоча вже набагато менша.

Фото: Planet Labs

Крим, Полігон
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Оксана Лотоцька
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