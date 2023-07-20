Досі детонує: з’явилися супутникові фото наслідків вибухів на полігоні в окупованому Криму

У соцмережах опублікували супутникові знімки наслідків вибухів на російському військовому полігоні в окупованому Криму.

Світлини оприлюднили журналісти Схем із посиланням на Planet Labs.

На фото, датованих 19 липня, видно склад боєприпасів армії РФ, розташований неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму.

Нагадаємо, що вранці 19 липня біля села Кринички палав Старокримський полігон вибухали російські боєприпаси.

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023

Окупаційна влада про причини пожежі мовчить, проте оголосили про евакуацію жителів чотирьох населених пунктів: села Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне. А так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив про перекриття траси Таврида.

Українська сторона вибухи на Старокримському полігоні поки що не коментувала.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що на полігоні все ще триває детонація, хоча вже набагато менша.

Фото: Planet Labs

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