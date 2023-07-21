На нескольких направлениях имеем успехи: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Он подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.
— Вооруженные Силы Украины, несмотря на сложнейшие минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины — герои, — сообщил Залужный в Telegram.
Также Залужный и Милли обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Милли и весь народ США за крепкую поддержку и диалог, который будет продолжаться и в дальнейшем.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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