На нескольких направлениях имеем успехи: Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Он подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.

— Вооруженные Силы Украины, несмотря на сложнейшие минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины — герои, — сообщил Залужный в Telegram.

Также Залужный и Милли обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Милли и весь народ США за крепкую поддержку и диалог, который будет продолжаться и в дальнейшем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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