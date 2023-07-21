На кількох напрямках маємо успіхи: Залужний розповів генералу Міллі про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Він детально розповів Міллі про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

– Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – герої, – поінформував Залужний у Telegram.

Також Залужний та Міллі обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.

Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватиметься й надалі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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