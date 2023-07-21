Оккупанты не смогли восстановить утраченное положение севернее Приютного – Генштаб ВСУ

Российские войска сейчас во что бы то ни стало пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских защитников на Запорожском и Херсонском направлениях.

В частности, оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области, но эти попытки успехом не увенчались, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Силы обороны Украины в это время продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские военные там закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным вражеским целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Марьинском направлении Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Успешно отбили украинские защитники атаки армии РФ:

юго-западнее Масютовки Харьковской области на Купянском направлении ,

, на юго-западной окраине Клещеевки на Бахмутском направлении ,

, в районе Невельского на Авдеевском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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