Окупанти не змогли відновити втрачене положення північніше Приютного – Генштаб ЗСУ

Російські війська наразі будь-що намагаються не допустити подальшого просування українських захисників на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Зокрема, окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі північніше Приютного Запорізької області, але ці спроби успіху не мали, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Сили оборони України тим часом продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські військові там закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Мар’їнському напрямку Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ у районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Успішно відбили українські захисники атаки армії РФ:

південно-західніше Масютівки Харківської області на Куп’янському напрямку,

на південно-західній околиці Кліщіївки на Бахмутському напрямку ,

, у районі Невельського на Авдіївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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