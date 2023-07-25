Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
В США объяснили, готов ли Путин к мирным переговорам с Украиной
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 25.07.2023 — ситуация на фронте

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 25.07.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 25 июля 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Карта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Звуки взрывов в Киевской области — на область летят ударные БпЛА
Карта боевых действий на 25.07.2023 — ситуация на фронте
Да, это вызов: эксперт о вероятной угрозе от вагнеровцев в Беларуси и поездке Залужного на Ровенскую АЭС
Бойовик ПВК Вагнера
Есть оптимистический и пессимистический сценарии: эксперт озвучил возможные сроки окончания войны
Карта боевых действий на 25.07.2023 — ситуация на фронте
Это не компьютерная игра: Резников о контрнаступлении и его отставании от графика
Олексій Резніков
Взрывы на Киевщине и ночная тревога: 517-й день войны
Карта боевых действий на 25.07.2023 — ситуация на фронте
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (25.07.2023)
Карта боевых действий на 25.07.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.07.2023)
Карта боевых действий на 25.07.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (24.07.2023)
Карта боевых действий на 25.07.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (24.07.2023)
Карта боевых действий на 25.07.2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь