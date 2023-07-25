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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 25.07.2023 – ситуація на фронті

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 25.07.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 25 липня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Карта
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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