Карта бойових дій на 25.07.2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні на 25.07.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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