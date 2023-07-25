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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Состав Ставки изменился: Зеленский подписал соответствующий указ

Состав Ставки изменился: Зеленский подписал соответствующий указ
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки, откуда вывел экс-командующего Нацгвардии и ввел новоназначенного Александра Пивненко.

Об этом говорится в соответствующем указе, который был обнародован на сайте президента.

— Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Пивненко Александра Сергеевича — командующего Национальной гвардии Украины, — говорится в документе.

Этим же указом Зеленский принял решение вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего Юрия Лебедя.

Напомним, что 8 июля Зеленский назначил Александра Пивненко новым командующим Национальной гвардией Украины. Свое объявление о назначении Пивненко командующим НГУ Зеленский сделал во Львове, куда вернулся из Турции вместе с командирами Азова, которые защищали Мариуполь.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Нацгвардия
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