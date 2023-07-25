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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Склад Ставки змінився: Зеленський підписав відповідний указ

Склад Ставки змінився: Зеленський підписав відповідний указ
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, звідки вивів екскомандувача Нацгвардії та ввів новопризначеного Олександра Півненка.

Про це йдеться у відповідному указі, який було оприлюднено на сайті президента.

– Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича – командувача Національної гвардії України, – йдеться у документі.

Цим же указом Зеленський ухвалив рішення вивести зі складу Ставки верховного головнокомандувача Юрія Лебедя.

Нагадаємо, що 8 липня Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Національної гвардії України. Своє оголошення про призначення Півненка командувачем НГУ Зеленський зробив у Львові, куди повернувся з Туреччини разом із командирами Азова, які боронили Маріуполь.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Нацгвардія
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