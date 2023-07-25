Склад Ставки змінився: Зеленський підписав відповідний указ
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, звідки вивів екскомандувача Нацгвардії та ввів новопризначеного Олександра Півненка.
Про це йдеться у відповідному указі, який було оприлюднено на сайті президента.
– Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича – командувача Національної гвардії України, – йдеться у документі.
Цим же указом Зеленський ухвалив рішення вивести зі складу Ставки верховного головнокомандувача Юрія Лебедя.
Нагадаємо, що 8 липня Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Національної гвардії України. Своє оголошення про призначення Півненка командувачем НГУ Зеленський зробив у Львові, куди повернувся з Туреччини разом із командирами Азова, які боронили Маріуполь.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик