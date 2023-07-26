Разрушение Крымского моста является реализацией планов СБУ – Малюк

Разрушение Керченского моста является реализацией планов Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил начальник СБУ Василий Малюк во время совместной презентации марки с Укрпочтой, которая посвящена деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны.

— С первых дней полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ уничтожают врага в горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю. Разрушение Крымского моста — это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок, — отметил он.

Примечательно, что во время нацтелемарафона Єдині новини глава СБУ сказал именно о подрыве Керченского моста 8 октября 2022 года, тогда как в пресс-службе СБУ не уточнялась информация о дате разрушений.

— Мой коллега (гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. — Ред.) сегодня надел соответствующую футболку, это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года, — сказал он.

Василий Малюк поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации.

Также во время мероприятия память погибших Героев, отдавших свою жизнь за Родину, почтили минутой молчания.

Председатель СБУ добавил, что наклейки с маркой отправят спецназовцам СБУ, которые сейчас работают на передовой.

— Наши бойцы смогут маркировать ими боеприпасы, которыми уничтожают врага. И передавать оккупантам своеобразный “привет” от всех украинцев. Уверяю: СБУ хорошо гасит не только марки, но и московитов! — добавил Василий Малюк.

В то же время гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский говорит, что тираж марки составляет более 1 млн экземпляров. После спецпогашения ее можно будет приобрести в отделениях Укрпочты во всех регионах страны и онлайн.

— Совместно с СБУ представляем третий и завершающий почтовый выпуск героической серии “Слава Силам обороны и безопасности Украины!”, посвященный Службе безопасности. Имеем честь запечатлеть на марках спецназовцев СБУ, которые являются реальными героями нашего времени, которые борются за независимость и победу для нашего государства. В новостях вся страна видит, как Служба безопасности ежедневно разоблачает коллаборационистов, разрушает их подлые замыслы и вселяет страх во врагов постоянной “бавовной”, — прокомментировал он.

Соответствующие почтовые наборы о деятельности СБУ доступны в отделениях Укрпочты по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon.

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