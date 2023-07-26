Руйнування Кримського мосту є реалізацією планів СБУ – Малюк

Руйнування Керченського мосту є реалізацією планів Служби безпеки України.

Про це повідомив начальник СБУ Василь Малюк під час спільної презентації марки з Укрпоштою, яка присвячена діяльності спецслужби та її внеску у захист країни.

– Із перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок, – зазначив він.

Примітно, що під час нацтелемарафону Єдині новини голова СБУ сказав саме про підрив Керченського мосту 8 жовтня 2022-го, тоді як у пресслужбі СБУ не уточнювалась інформація щодо дати руйнувань.

– Мій колега (гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. – Ред.) сьогодні одягнув відповідну футболку, це одна з наших реалізацій, а саме зруйнування Кримського мосту 8 жовтня минулого року, – сказав він.

Василь Малюк подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їхніх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації.

Також під час заходу пам’ять загиблих Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину, вшанували хвилиною мовчання.

Голова СБУ додав, що наліпки з маркою відправлять спецпризначенцям СБУ, які зараз працюють на передовій.

– Наші бійці зможуть маркувати ними боєприпаси, якими нищать ворога. І передавати окупантам своєрідний “привіт” від усіх українців. Запевняю: СБУ добре гасить не тільки марки, а й московитів! – додав Василь Малюк.

Водночас гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський каже, що тираж марки становить понад 1 млн примірників. Після спецпогашення її можна буде придбати у відділеннях Укрпошти у всіх регіонах країни та онлайн.

– Спільно з СБУ представляємо третій і завершальний поштовий випуск героїчної серії “Слава Силам оборони і безпеки України!”, присвячений Службі безпеки. Маємо за честь закарбувати на марках спецпризначенців СБУ, які є реальними героями нашого часу, що виборюють незалежність та перемогу для нашої держави. У новинах уся країна бачить, як Служба безпеки щодня викриває колаборантів, руйнує їхні підлі задуми та вселяє страх у ворогів постійною “бавовною”, – прокоментував він.

Відповідні поштові набори щодо діяльності СБУ доступні у відділеннях Укрпошти по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.

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