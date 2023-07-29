Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 29.07.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки РФ ударила ракетами Искандер-М по Днепру. Также враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток состоялось 27 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 29.07.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 29 июля 2023 года

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Искрисковщины и Волфино Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Обстрелам подверглись Колодязное, Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационный удар возле Григорьевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление армии РФ в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Отрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
У Кремля резко возрос интерес к мнению россиян о вторжении в Украину — ISW
Кремль
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Карта боевых действий на 29.07.2023 — ситуация на фронте
Пенсионерам в оккупированной Запорожской области предлагают деньги за оформление российских паспортов
російський паспорт
Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны
Сили спецоперацій ЗСУ
Это был хаос, где люди кричат, горят, а ты ничего не можешь сделать: боец Азова о теракте в Оленовке
Карта боевых действий на 29.07.2023 — ситуация на фронте
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
День Украинской Государственности: что это за праздник и почему злит россиян
Людина з прапором України
Держат фронт возле Донецка: 59 ОМПБр показала уникальное антидроновое оружие
Карта боевых действий на 29.07.2023 — ситуация на фронте
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке
Карта боевых действий на 29.07.2023 — ситуация на фронте
Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ
Карта боевых действий на 29.07.2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь