Европейский Союз впервые с начала полномасштабной войны принял решение продлить санкции против России сразу на 12 месяцев вместо привычного полугодового срока.

Об этом сообщает Европейская правда.

Санкции ЕС против России продлены на 12 месяцев: что это означает

Отмечается, что новое решение о санкциях ЕС против России на 12 месяцев было принято по итогам заседания Европейского совета.

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В общей сложности переговоры о продлении санкций против РФ длились около 3,5 часов. Они завершились незадолго до полуночи по киевскому времени.

– Обсуждение по Украине завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против России на 12 месяцев, – рассказала журналистам в Брюсселе пресс-секретарь президента Евросовета Мария Томасик.

Отмечается, что такое решение стало прецедентом для Евросоюза, ведь за последние десять лет, в том числе — на протяжении всей полномасштабной войны, — государства ЕС утверждали полугодовые ограничения.

Это давало возможность отдельным странам, в частности Венгрии, каждый раз торговаться по этому поводу.

Напомним, лидеры Европейского Союза по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе согласовали совместную декларацию о поддержке Украины и европейской безопасности.

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