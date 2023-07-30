Брусчаткой мы врага не победим. Зеленский призвал громады направлять средства на оборону

В воскресенье 30 июля, во время Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске президент Зеленский призвал местные общины считать приоритетом и направлять финансирование на оборону Украины.

– Наши воины, весь наш народ должны чувствовать, что украинские общины считают оборону первым приоритетом, как я сегодня отметил. И все вы видите приоритеты, потребности боевых бригад, потребности других наших подразделений, в которых служат воины, из ваших общин, из каждого города Украины, из каждого села, – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что приграничные регионы постоянно подвергаются ударам и ракетным атакам со стороны россиян.

– И поэтому я очень прошу: есть задача помогать сегодня фронту, помогать волонтерам во многих общинах. Есть задача по лечению, реабилитации для наших гражданских, страдающих ранениями. Бюджетные расходы должны отражать именно такое приоритетное понимание задач, – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что “сейчас точно не время для замены брусчатки. Брусчаткой мы врага не выгоним из нашего государства. Поэтому извините, будем украшать города, которые победили, скажем так”.

Также, по словам президента, общинам нужно искать внебюджетные источники для других направлений работы. Например, с донорами из других государств местными предпринимателями, которые хотят помочь украинским городам.

Источник : Офис президента

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