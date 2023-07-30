Бруківкою ми ворога не переможемо. Зеленський закликав громади спрямовувати кошти на оборону

У неділю 30 липня під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську президент Зеленський закликав місцеві громади вважати пріоритетом та спрямовувати фінансування на оборону України.

– Наші воїни, весь наш народ повинні відчувати, що українські громади вважають оборону першим пріоритетом, як я сьогодні зазначив. І всі ви бачите пріоритети, потреби бойових бригад, потреби інших наших підрозділів, у яких служать воїни, з ваших громад, з кожного міста України, з кожного села, – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що прикордонні регіони постійно зазнають ударів та ракетних атак з боку росіян.

– І тому, я дуже прошу: є завдання допомагати сьогодні фронту, допомагати волонтерам у багатьох громадах. Є завдання щодо лікування, реабілітації для наших цивільних, які страждають на поранення. Бюджетні видатки мають відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань, – заявив президент.

Глава держави наголосив, що “зараз точно не час для заміни бруківки. Бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста, які перемогли, скажімо так”.

Також, за словами президента, громадам потрібно шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Наприклад, із донорами з інших держав місцевими підприємцями, які хочуть допомогти українським містам.

Джерело : Офіс президента

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