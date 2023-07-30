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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов

Зелнський у Франківську
Фото: Офіс президента
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Фото: Офіс президента
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Фото: Офіс президента
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Фото: Офіс президента
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Фото: Офіс президента
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Фото: Офіс президента
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Фото: Офіс президента
Зелнський у Франківську
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов
Зеленский приехал во Франковск: провел Конгресс с местными властями и посетил раненых бойцов

В воскресенье 30 июля президент Украины Владимир Зеленский отправился в Ивано-Франковск с рабочим визитом, там он провел заседание Конгресса местных и региональных властей, а также посетил Реабилитационный центр, в котором лечатся военные ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Зеленский пообщался с защитниками, которые проходят лечение, поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал скорейшего выздоровления. Также президент вручил военнослужащим государственные награды — ордена За мужество IIІ степени.

– Хочу поблагодарить каждого из наших воинов за подвиг и героизм. Спасибо от всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю скорейшего выздоровления! Большая благодарность и нашим медикам! Врачи, медсестры, вы все фантастические. Гордимся вашей важной работой, – написал он.

Также президент провел заседание Конгресса местных и региональных властей. Он отметил, что очень важно сейчас подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин.

– Мы должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несгибаемость должна победить, – подчеркнул глава государства.

Зеленский обсудил с местными властями и бюджетные вопросы и призвал направлять бюджетные средства на оборону и помощь украинским воинам.

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Источник: Офис президента
Фото: Офис президента
Ивано-Франковск, Владимир Зеленский, ВСУ
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