Одна ракета — одна цель: Игнат рассказал, какие средства ПВО защищают Киев

Воздушное пространство Киева защищают много новых комплексов, которые могут стопроцентно уничтожить вражескую цель.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Это Patriot, NASAMS и другие. Комплексы новые и работают стопроцентно: одна ракета — одна цель. Меньше человеческого фактора, можно включить автоматический режим и пойти спрятаться в укрытие. Все, что будет в воздухе, будет уничтожаться. Эта техника может уничтожать и баллистику, — сказал он.

По словам Игната, ни одна столица в мире не переживала столько ракетных атак, как Киев.

В то же время не нужно преуменьшать ситуацию на Харьковщине и Днепропетровщине, ведь эти регионы также часто атакуют россияне.

Спикер Воздушных сил отметил, что Киев — большой мегаполис, поэтому нужно больше средств, чтобы защитить всю территорию.

— Часто спрашивают: почему в городе взрывается? Это не совсем так. Пока ракета догонит вражескую, перехватит ее и пока этот обломок будет падать — он может пролететь еще 10 километров в падении. Поэтому в случае воздушных тревог — надо прятаться. Результат, который показывает наша ПВО, достигается потом и кровью людей. Это очень непросто, — пояснил Игнат.

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