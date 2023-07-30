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Способна глушить Starlink на нуле: командир Мадяр призывает разрабатывать противодействие технологии РФ

Starlink
Фото: Depositphotos

Россия испытывает технологию, которая может глушить Starlink на передовой.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным Мадяр.

Он добавил, что технологию уже готовят для промышленного производства.

— Армия червей уже получила технологию, позволяющую глушить Starlink на нуле. Испытывают и готовят к промышленному производству, — пишет он.

Мадяр отметил, что способы противодействия этим технологиям уже изучают компетентные органы и добавил, что воевать без Starlink сложнее, чем без F-16.

Кроме того, командир призвал всех неравнодушных начать разработку способов противодействия вражеским технологиям.

— Зачем это здесь? Чтобы больше спецов с клепкой морщили мозг над унифицированными способами противодействия. Фронт без Starlink — существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет, — говорит он.

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Способна глушить Starlink на нуле: командир Мадяр призывает разрабатывать противодействие технологии РФ

Starlink, Война в Украине, Росія, Технологии
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