Здатна глушити Starlink на нулі: командир Мадяр закликає розробляти протидію технології РФ
Росія випробовує технологію, яка може глушити Starlink на передовій.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним Мадяр.
Він додав, що технологію вже готують для промислового виробництва.
– Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на нулі. Випробовують та готують до промислового виробництва, – пише він.
Мадяр зазначив, що способи протидії цим технологіям вже вивчають компетентні органи та додав, що воювати без Starlink складніше, ніж без F-16.
Крім того, командир закликав усіх небайдужих розпочати розробку способів протидії ворожим технологіям.
– Нащо це тут? Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Starlink – суттєво складніший, ніж навіть фронт без F-16. Сліпне та глохне, – каже він.