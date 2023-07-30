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Здатна глушити Starlink на нулі: командир Мадяр закликає розробляти протидію технології РФ

Starlink
Фото: Depositphotos

Росія випробовує технологію, яка може глушити Starlink на передовій.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним Мадяр.

Він додав, що технологію вже готують для промислового виробництва.

– Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на нулі. Випробовують та готують до промислового виробництва, – пише він.

Мадяр зазначив, що способи протидії цим технологіям вже вивчають компетентні органи та додав, що воювати без Starlink складніше, ніж без F-16.

Крім того, командир закликав усіх небайдужих розпочати розробку способів протидії ворожим технологіям.

– Нащо це тут? Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Starlink  – суттєво складніший, ніж навіть фронт без F-16. Сліпне та глохне, – каже він.

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Starlink, Війна в Україні, Росія, Технології
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